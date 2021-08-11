У 2020 році 4,6 млн українців не мали можливості самостійно оплатити комунальні послуги без субсидії. Це понад 10% населення країни.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

Так, відомство опублікувало інформацію про бюджетні видатки на соціальний захист по 2020 рік.

– Аналіз показав, що, зокрема, у 2020 році 4,6 млн осіб отримали пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива та скрапленого газу, – повідомило міністерство.

Всього на вищезгадані цілі направили понад 36 млрд грн з державного бюджету.

Нагадаємо, раніше уряд продовжив дію спеціальних соціальних нормативів для розрахунку субсидії в регіонах, які з початку опалювального сезону можуть виявитися в червоній зоні карантину.

Згідно з постановою, збільшені на 50% нормативи користування пропонується застосовувати при розрахунку розміру житлової субсидії для регіонів в червоній зоні.