Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

У 2020 році 4,6 млн українців не могли оплачувати комуналку без субсидії – Мінфін

субсидія

У 2020 році 4,6 млн українців не мали можливості самостійно оплатити комунальні послуги без субсидії. Це понад 10% населення країни. 

Про це свідчать дані Міністерства фінансів України. 

Так, відомство опублікувало інформацію про бюджетні видатки на соціальний захист по 2020 рік.

– Аналіз показав, що, зокрема, у 2020 році 4,6 млн осіб отримали пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива та скрапленого газу, – повідомило міністерство.

Всього на вищезгадані цілі направили понад 36 млрд грн з державного бюджету.

Нагадаємо, раніше уряд продовжив дію спеціальних соціальних нормативів для розрахунку субсидії в регіонах, які з початку опалювального сезону можуть виявитися в червоній зоні карантину.

Згідно з постановою, збільшені на 50% нормативи користування пропонується застосовувати при розрахунку розміру житлової субсидії для регіонів в червоній зоні. 

Читайте
Мінсоцполітики перевірятиме оселі отримувачів субсидії

Джерело: Мінфін

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка