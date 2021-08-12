Без високих підборів: Міноборони змінить взуття для жінок-військових до Дня Незалежності

Міністерство оборони змінило зразок взуття після скандалу з високими підборами для жінок-військовослужбовців, які братимуть участь у параді до Дня Незалежності 2021.

Як розповіла журналістам одна із курсанток, яка долучиться до параду на честь 30-річчя Незалежності, туфлі набагато зручніші за берці.

– Ми будемо крокувати у туфлях, але там підбори невисокі. У берцях нога не “дихає”, а там шкіра натуральна, каблук низенький і підошва досить широка. От зараз асфальт розпечений і в ноги пече достатньо сильно, — зазначила учасниця параду, – зазначила Соломія Резнік.

Водночас курсантка додала, що попередні туфлі на високих підборах виглядали елегантніше, однак ходити в них було важко.

– Нова модель фіксує ногу на шнурівці. Каблук там низький, десь 2,5-3 см. Можливо, вони трошки грубувато виглядають — під штани, мабуть, краще б, але вони зручні й це найважливіше.

Наразі у курсантів тривають репетиції параду: за словами Соломії Резник, інтенстивне навантаження відчувається через літню спеку.

Скандал з підборами в Міноборони

На початку липня Міністерство оборони опублікувало фотографію з репетиції параду до Дня Незалежності, де курсантки Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка крокували в туфлях на підборах.

Суспільство звинуватило відомство у неповазі до жінок та нерівності. Про скандал з підборами в Міноборони читайте у матеріалі Фактах ICTV.

Вже 7 липня міністр оборони Андрій Таран запевнив, що для урочистостей 24 серпня розроблять новий проект туфель.

Джерело: Suspilne