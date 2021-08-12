Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Дистанція і маски не скасовуються: карантинні обмеження на параді у Києві

Дистанція і маски не скасовуються: карантинні обмеження на параді у Києві

Незважаючи на карантин в Україні, парад на День Незалежності 2021 пройде одразу у Києві та Одесі.

Як і решта українських областей, ці міста перебувають у зеленій зоні карантину, тому заборони на проведення масових заходів немає.

Водночас парад у Києві 2021 року передбачатиме низку карантинних обмежень, оскільки свято 30-річчя незалежності буде справді масштабним.

Парад у Києві і карантин

Ранок вівторка, 24 серпня, у Києві розпочнеться із військового параду. Українських військових на Хрещатику та Майдані Незалежності супроводжуватимуть прольоти авіаційної техніки.

Масові скупчення людей очікуються також на Володимирському проїзді та Михайлівській площі, де відбуватиметься статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки Збройних сил України.

Ось яких рекомендацій радять дотримуватися у МОЗ:

  • будьте у масці, коли перебуваєте у місцях великого скупчення людей;
  • намагайтеся дотримуватися соціального дистанціювання (принаймні 1,5 м);
  • не торкайтеся обличчя та очей руками;
  • кашляйте і чхайте у серветку або у згин ліктя;
  • не забувайте користуватися антисептиком.

Водночас в Україні продовжують фіксувати випадки нових штамів Covid-19. Чимало українських областей за епідеміологічними показниками наближаються до жовтої зони карантину, яка, зокрема, передбачає посилення обмежень.

У разі визначення жовтої зони проведення масових заходів (за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території) буде заборонено.

Читайте
Авіація, салюти та військові: як проходитиме парад до Дня Незалежності у Києві

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка