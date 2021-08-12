Незважаючи на карантин в Україні, парад на День Незалежності 2021 пройде одразу у Києві та Одесі.

Як і решта українських областей, ці міста перебувають у зеленій зоні карантину, тому заборони на проведення масових заходів немає.

Водночас парад у Києві 2021 року передбачатиме низку карантинних обмежень, оскільки свято 30-річчя незалежності буде справді масштабним.

Парад у Києві і карантин

Ранок вівторка, 24 серпня, у Києві розпочнеться із військового параду. Українських військових на Хрещатику та Майдані Незалежності супроводжуватимуть прольоти авіаційної техніки.

Масові скупчення людей очікуються також на Володимирському проїзді та Михайлівській площі, де відбуватиметься статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки Збройних сил України.

Ось яких рекомендацій радять дотримуватися у МОЗ:

будьте у масці, коли перебуваєте у місцях великого скупчення людей;

намагайтеся дотримуватися соціального дистанціювання (принаймні 1,5 м);

не торкайтеся обличчя та очей руками;

кашляйте і чхайте у серветку або у згин ліктя;

не забувайте користуватися антисептиком.

Водночас в Україні продовжують фіксувати випадки нових штамів Covid-19. Чимало українських областей за епідеміологічними показниками наближаються до жовтої зони карантину, яка, зокрема, передбачає посилення обмежень.

У разі визначення жовтої зони проведення масових заходів (за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території) буде заборонено.