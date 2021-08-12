На території держпідприємства Антонов відбулась перша генеральна репетиція військового параду до Дня Незалежності України 24 серпня.

Під час параду пройде 30 коробок із військовими, а це вкупі близько 4 тис. людей. Також Майданом цьогоріч крокуватиме зведений загін натівських бійців.

Військової техніки теж чимало, на параді 24 серпня її буде понад 300 одиниць.

Під час репетиції військові тренувалися крокувати колонами за певною схемою та розгорнули велетенський український національний прапор.

Журналіст Фактів ICTV повідомив, що репетиції на території підприємства Антонов триватимуть до 18 серпня, а після цього військові перемістяться на Хрещатик.

Протягом останніх кількох діб жителі Києва почали часто помічати військові літаки в небі. Переживати не варто, адже це також є частиною підготовки до параду на День Незалежності.

У Міністерстві оборони повідомили, що 11 серпня на аеродромі Васильків стартував головний етап підготовки до 30-річчя Незалежності України.

Тренування продовжуються і сьогодні, в небі над столицею можна помітити, як подинокі літаки, так і стрункі невеличкі колони авіації.