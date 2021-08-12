11 серпня на Донбасі помер 51-річний уродженець міста Новояворівськ Львівської області Орос Олександр. Український захисник дістав вогнепальне осколкове поранення у зоні ООС, яке виявилося несумісним з життям.

Про це повідомила Новояворівська міська рада на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За даними прес-служби, він був рядовим 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Новояворівська міськрада зазначила, що у загиблого українського військовослужбовця залишилася матір. Наразі невідомі деталі щодо місця та часу прощання з бійцем.

Ситуація на Донбасі

Станом на 11 серпня, за добу бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. У зоні ООС загинув український військовий – боєць дістав вогнепальне осколкове поранення.

На жаль, воно виявилося смертельним. Наш захисник помер у медичному закладі. Лікарі намагалися допомогти бійцю, проте їм не вдалося.

Ще двоє українських військових зазнали поранення унаслідок обстрілу російських найманців. За даними штабу ООС, стан захисників – задовільний.

Бойовики на Донбасі вели вогонь, зокрема, біля населеного пункту Водяне, зруйнувавши домівки місцевих жителів. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав унаслідок обстрілу ворога.