Погода на вихідні в Україні 14 серпня 2021 – 15 серпня 2021

Вже незабаром на українців чекають довгоочікувані вихідні. Факти ICTV підготували для вас детальний прогноз погоди на 14 та 15 серпня, щоб ви могли краще спланувати свій відпочинок.

Субота, 14 серпня буде теплою та сонячною майже на всій території України.

На заході температура повітря коливатиметься від +25 до +29 вдень та від +11 до +14 вночі. Небо можуть іноді затягувати невеликі хмари, але опадів не очікується.

У північних та центральних областях також тепло і сухо. Вдень повітря прогріється від +24 до +28, а вночі температура впаде до +13…+16.

На півночі переважно сухо, дощитиме лише на Кримському півострові. Температура повітря становитиме від +26 до +29 вдень та від +15 до +19 вночі.

На сході також очікується різна погода. У Луганській та Донецькій областях піде дощ, а у решті регіонів – без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +25 до +28 вдень та від +15 до +18 вночі.

Неділя, 15 серпня змінити карту опадів.

На заході у переважній більшості регіонів дощитиме і вдень і вночі, а температура становитиме від +24 до +30 попри дощ.

Вночі стовпчик термометра опуститься до +12….+17.

У центрі та на півночі знову сухо та тепло. Температура коливатиметься від +25 до +28 вдень та від +13 до +18 вночі.

На півдні у неділю ідеальна погода для прогулянок. Температура від +26 до +28 вдень та від +15 до +18 вночі, без опадів.

На сході тепер жодних дощів, неділя буде сухою та теплою. Повітря прогріється від +24 до +28 вдень та остине до +13..+15 вночі.