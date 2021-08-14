23 серпня в Україні електронні паспорти офіційно прирівняють до паперових. Саме цього дня набуде чинності ухвалений парламентом 30 березня закон №1368-ІХ, який це регламентує.

Електронні паспорти зобов’язані будуть приймати всі без винятку постачальники послуг в Україні – як державні, так і приватні.

– Ми станемо першою країною в світі, яка це зробила, – наголошує в коментарі Фактам ICTV міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відповідь на запитання, як Україні вдалося випередити інші країни, криється, на переконання міністра, у “віці” держави.

– Ми дуже молода країна, нам у цьому році виповнюється 30 років. Тому дуже гнучко та швидко ухвалюємо рішення. Інші держави – більш консервативні. Їм потрібно більше часу на це. Але за електронними документами майбутнє, – переконаний міністр.

Мобільним застосунком Дія послуговується 6 млн осіб. Ще майже 6 млн – веб-порталом.

– Нині в нас 11-12 млн користувачів. І це трохи більше ніж за рік. Це дуже потужні цифри. Загалом державними послугами онлайн українці почали користуватися в чотири рази більше, – стверджує Михайло Федоров.

Сам міністр принципово не користується паперовими документами.

– У мене є всі документи в Дії і я як звичайний українець отримую державні послуги. Наприклад, нещодавно оновлював сім-карту, і в мене була боротьба з офісом одного з операторів, тому що там спершу не хотіли приймати електронний документ, – пригадує він.

Законопроект №4355, який прирівнює е-паспорти до паперових, Верховна Рада України ухвалила 30 березня 2021 року. За проголосували 302 нардепи.

15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон №1368-ІХ про легалізацію електронних паспортів.

Документ на законодавчому рівні встановлює використання електронного паспорта для підтвердження особи на вимогу правоохоронців, для поїздок у межах України та за кордоном літаком чи залізницею, під час фінансових операцій, отримання різноманітних послуг тощо.

Скористатися електронним паспортом можуть власники ID-карток або закордонних біометричних паспортів.

Електронний паспорт в Україні працюватиме на основі мобільного додатку Дія, який запустили в країні з лютого 2020 року.

Інформацію з паперових внутрішніх паспортів у вигляді книжечки зразка 1994 року Дія не відображає.