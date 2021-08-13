Міністерство культури й інформаційної політики створило цифрову мапу подій до Дня Незалежності України.

Ця національна платформа допоможе структуризувати понад 300 заходів, які будуть проводитися в країні з нагоди свята.

Проект охоплює всі області України, а на мапі кожен регіон має свою унікальну квітку-символ.

На цифровій мапі подій в інтерактивному форматі відображатиметься місце, час та дата подій з розгорнутою інформацією про сам захід.

Мапа містить зручний функціонал пошуку за локацією та датою, і посилання на соціальні мережі та інші зовнішні ресурси.

Завдяки платформі користувач матиме змогу переглянути всю інформацію про події в конкретному місці, а також спланувати їх відвідування.

Нагадаємо, що 24 серпня на НСК Олімпійський відбудеться грандіозний концерт з нагоди 30-річчя незалежності України.

Захід триватиме три години, а 98% пісень будуть україномовними. Концерт буде побудований як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу. А кожна пісня плавно перетікатиме у наступну композицію.

Раніше організатори оприлюднили список артистів, які братимуть участь у заході.

Серед них Софія Ротару, Потап, Олег Винник, Ірина Білик, Тіна Кароль, Оля Полякова, Go-A та інші.