Погода на 14 серпня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 14 серпня буде теплою та переважно сухою. Температура повітря підвищиться до +29 градусів за Цельсієм. У західних, північних, центральних та частково південних областях не очікується опадів.

Однак у східні та частково південні області нагрянуть денні та нічні дощі з грозами. Зокрема у Донецьку, Луганську, Запоріжжі, Сімферополі та Херсоні очікуються опади.

На заході, півночі, півдні та у центрі України прогнозується суха та сонячна погода. Найспекотніша погода очікується на півдні та заході України.

14 серпня вдень температура на півдні від +26 до +28, на сході від +24 до +26, у центрі від +26 до +28, на півночі від +25 до +27, на заході від +26 до +28. У Києві – без опадів, температура – від +26 до +28 градусів за Цельсієм.

Вночі очікується прохолодна погода, може піднятися невеликий вітер. На півдні від +13 до +16, на сході від +13 до +16, у центрі від +12 до +14, на півночі від +11 до +13, на заході від +12 до +14.

За даними Укргідрометцентру, у Києві очікується спокійна ніч без опадів. Температура повітря триматиметься на рівні від +12 до +14 градусів тепла.