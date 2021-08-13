Укргідрометцентр попередив про небезпеку пожеж у п'яти областях (КАРТА)

Укргідрометцентр повідомляє, що протягом 13 та 14 серпня в Україні оголошується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Він оголошується не на всій території, а в п’яти областях.

Високий ризик пожеж спостерігається у Харківській, Луганській, Київській, Сумській та Полтавській областях.

На мапі Укргідрометцентру ці регіони позначені помаранчевим кольором, що означає небезпечні погодні умови.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошують тоді, коли сухе повітря поєднується з високими температурами у загрозливому співвідношенні.

Погода в серпні 2021

Похолодання в серпні можна очікувати в другій половині місяцю.

Перші два тижні, за прогнозами синоптиків, будуть спекотними, а потім українці відчують значне зниження температури.

Зниження температури посилиться приблизно з 19 серпня, тоді стовпчики термометрів у більшості регіонів опустяться до +21-23°.

Дещо спекотніше до кінця літа буде лише на сході країни.

Детальніше про прогноз погоди на серпень 2021 в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.