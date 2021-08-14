За останню добу на Донбасі ворог двічі порушив режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу бойовиків двоє українських захисників дістали осколкові поранення.

Наразі наші воїни перебувають у лікувальному закладі, їм надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої тяжкості, другого – задовільний.

Російські найманці протягом доби вели вогонь біля двох населених пунктів. Серед них – Невельське та Південне. Бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, артилерію калібру 122 мм та міномети 120 та 82 калібрів.

Наші захисники почали відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Українські військові контролюють ситуацію у зоні ООС з відсічі та стримування збройної агресії Росії.

Українська сторона СЦКК повідомила Місії ОБСЄ про порушення з боку російських найманців. Станом на ранок 14 серпня, штаб ООС не зафіксував порушень режиму припинення вогню.