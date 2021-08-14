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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Поранено двох захисників: на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню

Война на Донбассе

За останню добу на Донбасі ворог двічі порушив режим припинення вогню. Унаслідок обстрілу бойовиків двоє українських захисників дістали осколкові поранення.

Наразі наші воїни перебувають у лікувальному закладі, їм надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої тяжкості, другого – задовільний.

Російські найманці протягом доби вели вогонь біля двох населених пунктів. Серед них – Невельське та Південне. Бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети, артилерію калібру 122 мм та міномети 120 та 82 калібрів.

Наші захисники почали відкривати вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Українські військові контролюють ситуацію у зоні ООС з відсічі та стримування збройної агресії Росії.

Українська сторона СЦКК повідомила Місії ОБСЄ про порушення з боку російських найманців. Станом на ранок 14 серпня, штаб ООС не зафіксував порушень режиму припинення вогню.

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Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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