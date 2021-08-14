Погода на 15 серпня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 15 серпня буде дуже спекотною, однак на сході країни очікуються короткострокові дощі з грозами. Стовпчики термометра показуватимуть до +33 градусів за Цельсієм.

На заході, півночі, у центрі очікується суха погода. На сході та частково півдні прогнозуються дощі з грозами, які продовжаться вночі. Зокрема опади варто чекати у Луганську, Донецьку, Запоріжжі та Сімферополі.

У Києві, Львові, Чернігові, Одесі, Вінниці, Житомирі, Тернополі, Ужгороді та інших містах України – спекотно та без дощів.

15 серпня вдень температура на півдні від +28 до +32, на сході від +27 до +31, у центрі від +29 до +31, на півночі від +28 до +31, на заході від +29 до +33. У Києві – спека, температура – від +29 до +31 градуса.

Температура вночі буде теплою, проте спека на території країни трохи спаде. На півдні від +17 до +20, на сході від +15 до +17, у центрі від +16 до +18, на півночі від +14 до +16, на заході від +14 до +17.

Укргідрометцентр прогнозує теплу ніч у столиці України. Стовпчики термометра показуватимуть від +14 до +16 градусів за Цельсієм.