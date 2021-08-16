Міністерство цифрової трансформації України планує до кінця 2023 року перевести всі державні послуги онлайн. Таку амбітну мету в коментарі Фактам ICTV озвучив очільник відомства Михайло Федоров.

– Мені хочеться, щоб у застосунку Дія щомісяця з’являлися десятки нових послуг. Ми прагнемо до кінця 2023 року відцифрувати всі державні послуги, – поділився планами на найближчі роки міністр цифрової трансформації.

За його словами, наразі відомство зосереджене на фундаментальних завданнях, які в подальшому дозволять запускати послуги в геометричній прогресії.

Очільник Мінцифри запевняє, що застосунок Дія є дуже безпечним та постійно проходить перевірку на вразливість.

– У Дії не зберігаються персональні дані українців, а лише відображається інформація з реєстрів. Усі зміни щодо інформації або статусу послуги відбуваються в реєстрах. Власниками цих реєстрів є різні державні органи, – говорить Михайло Федоров.

Крім того, українці сьогодні можуть отримати фінансову винагороду, якщо знайдуть у застосунку безпекові недоліки.

– У нас є бюджет – 1 млн грн. Якщо ви можете знайти “вразливість”, ви отримаєте ці кошти. Нині люди знаходять якісь технічні баги, які пов’язані не з безпекою, а з некоректною роботою. Поки що всі ці недоліки незначні, тому люди отримують невеличку винагороду, – зауважив Михайло Федоров.

За тиждень, 23 серпня, електронні паспорти в Україні офіційно прирівняють до паперових.

Такі документи зобов’язані будуть приймати всі державні та приватні постачальники послуг.

Електронний паспорт можна буде використовувати для підтвердження особи на вимогу правоохоронців, для поїздок у межах України та за кордоном літаком чи залізницею, під час фінансових операцій тощо.

Скористатися електронним паспортом у мобільному застосунку Дія можуть власники ID-карток або закордонних біометричних паспортів.

Фото: Мінцифри