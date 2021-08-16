Кулеба: Оригінал конституції Пилипа Орлика повернеться в Україну – вірю в це

Під час відкриття експозиції в Софійському соборі латиномовного оригіналу конституції Пилипа Орлика міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив надію на те, що коли-небудь в Україну повернеться слов’яномовний оригінал документа, який зараз знаходиться в Росії.

За його словами, Україна довгих 13 років домовлялася зі Швецією, щоб привезти в Київ оригінал, і зараз він тут, хоча ніхто не вірив.

– Я абсолютно впевнений, що одного разу оригінал конституції Пилипа Орлика назавжди залишиться в Україні, – зазначив дипломат.

І додав, що говорить зараз саме про ту версію конституції, яка написана слов’янською мовою і зараз знаходиться в Москві в Російському державному архіві давніх актів.

Існує два оригінали конституції гетьмана Пилипа Орлика – латиною та староукраїнською мовою.

Латиномовна копія зберігається у Стокгольмі в Національному архіві Швеції. Документ знайшли під час розкопок на сільськогосподарських угіддях у глиняному горщику. Шведські вчені вважають, що текст конституції переписав сам Пилип Орлик для вручення дипломатам європейських держав.

З 16 серпня до 14 листопада цей документ експонується в Софії Київській в рамках проекту Раритети української козацької держави – Гетьманщини ΧVII-XVIII ст.: До 30-річчя незалежності України.