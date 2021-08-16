З 1 липня 2021 року в Україні набрав чинності закон №1060, який вносить зміни до закону Про житлово-комунальні послуги.

Завдяки цьому закону, Київводоканал з 1 липня застосував новий тариф на водопостачання та водовідведення, який становить 25,38 грн, що дорожче попереднього на 3,6 грн.

Але це не єдине нововведення і тепер водоканал зобов’язаний укласти зі споживачами нові договори.

31 травня на сайті Київводоканалу з’явився текст публічного індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Він вважається укладеним через місяць після оприлюднення, якщо споживач не захотів обрати іншу модель договору.

Новий Бланк Договору by Софія Зінов’єва on Scribd

Про те, як це зробити і які моделі договору існують, Факти ICTV розпитали експерта у сфері житлово-комунальних послуг Кристину Ненно.

За словами експертки, опублікований договір вважається автоматично укладеним через 30 днів, якщо індивідуальний споживач не обрав інший.

Але якщо таке бажання виникло, а місяць вже сплив – не турбуйтесь.

Індивідуальний споживач може подати до водоканалу протокол загальних зборів про вибір іншої моделі та переукласти договори.

– Саме рішення про вибір або зміну моделі завжди залишається на розсуд споживачів, – наголосила Ненно.

Експерт додала, що співвласники багатоквартирних будинків мають особисто визначитись, як їм краще управляти своїм будинком.

Зауважте, що в індивідуальних договорах вже прописана абонентська плата, максимальний розмір якої становить 32 грн 19 коп.

Закон передбачає, що споживач має право обрати одну з п’яти моделей договору на водопостачання, але для мешканців багатоквартирних будинків доступно лише чотири:

Перша, розповідає Кристина Ненно, це індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових мереж.

– Це договір із кожною квартирою окремо. Точка передачи послуги на вводі в квартиру, тариф центрального водопостачання, абонентська плата, також і внески за абонентську плату і вартість обслуговування внутрішньобудинкових мереж, – розповідає експерт про основні положення договору.

Другий тип договору – це індивідуальний публічний договір без обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Це також договір, який укладається з кожною квартирою. Він містить усі ті самі складові, крім вартості обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Третій тип договору з укладає колективний споживач.

Його укладають від свого імені ОСББ або ЖБК на весь будинок і самостійно здійснюють розподіл між квартирами.

Також цей договір не містить абонентської плати, адже це прораховує сам ОСББ.

Четвертий тип, доступний для мешканців багатоквартирних будинків – колективний договір. У ньому так само відсутня абонентська плата.

Укладається один договір від імені за рахунок співвласника будинків. Тут обов’язкова наявність будинкового засобу обліку і тариф централізованого водопостачання.

– Для простого споживача колективні типи договорів означають те, що ОСББ, ЖБК, комунальне підприємство або управляюча компанія будуть самостійно виставляти платіжки для своїх співвласників.

Такий тип договору набагато зручніший для водоканалу, адже сплату внесків контролюватимуть не вони, а ось для ОСББ у такій формі договору є ризик.

Адже не всі споживачі можуть завжди вчасно сплачувати за спожиті послуги.

На думку експерта, киянам варто задуматись над зручною для себе формою і переукласти новий договір, адже у разі виникнення певних проблем чи спірних ситуацій це буде підставою для подачі в суд за неякісні послуги.

Завдяки новому закону, ви зможете самостійно обирати хто вас обслуговуватиме – Київводоканал, ОСББ чи інша компанія.

Відповідно, вартість обслуговування відрізнятиметься в залежності від набору послуг, які входять у договір.

Якщо ви не переуклали договір – не хвилюйтесь, водопостачання до вашого будинку не припинять. Просто чинним буде вважатись той зразок договору, який КМДА опублікувало на своєму сайті 31 травня 2021 року.