Міносвіти спростувало інформацію про скасування навчання з 1 вересня

У Міністерстві освіти і науки України не скасовували освітній процес у навчальних закладах з 1 вересня.

Відповідна інформація, що поширюється у соцмережах, є фейковою.

– Якщо навчальний заклад не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана або дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання, – йдеться в заяві Міністерства.

За словами міністра Сергія Шкарлета, освітній процес в Україні триватиме за будь-якого рівня епідемічної небезпеки.

Будь-які нові рішення щодо навчання в умовах карантину в Україні ухвалюються лише на державному рівні, тому всіх користувачів соцмереж закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації.