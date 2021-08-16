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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Міносвіти спростувало інформацію про скасування навчання з 1 вересня

діти в масках

У Міністерстві освіти і науки України не скасовували освітній процес у навчальних закладах з 1 вересня.

Відповідна інформація, що поширюється у соцмережах, є фейковою.

– Якщо навчальний заклад не зможе працювати в очному форматі, будуть організовані інші форми (змішана або дистанційна) і діти продовжуватимуть навчання, – йдеться в заяві Міністерства.

За словами міністра Сергія Шкарлета, освітній процес в Україні триватиме за будь-якого рівня епідемічної небезпеки.

Будь-які нові рішення щодо навчання в умовах карантину в Україні ухвалюються лише на державному рівні, тому всіх користувачів соцмереж закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації.

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