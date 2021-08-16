Погода в Україні на День Незалежності, 24 серпня, буде переважно стабільною, без опадів. Однак синоптики прогнозують різке зниження температури, яке жителі країни неодмінно відчують.

Детальніше про те, якою буде погода в Україні на День Незалежності та де очікувати грози – у матеріалі Фактів ICTV.

Погода в Україні на 24 серпня

У коментарі Фактам ICTV народний синоптик Леонід Горбань повідомив, що 24 серпня денна та нічна температури в Україні знизяться переважно на 2 градуси.

– 24 серпня нічна температура знизиться до 10-16 градусів, а денна – до 20-22. Також очікуються опади у Київській та західних областях 24-25 серпня, – спрогнозував експерт.

Водночас Горбань зауважив, що зниження температури українці відчують раніше, ще до Дня Незалежності.

– Зниження температури на 2 градуси починається з 17 серпня. Так, денна температура доходитиме до позначки +22, – додав експерт.

Загалом за даними синоптиків, на півночі України 24 серпня цілий день світитиме сонце. Денна температура становитиме від +24 до +28, а нічна – від +13 до +16.

У центральних областях метеорологічні служби наразі дощів не передбачають. Температура повітря – від +23 до +26 вдень та від +15 до +19 вночі.

На Заході температура повітря коливатиметься вдень +29…+31 та вночі +18…+19. Крім того, у Львівській та Рівненській областях синоптики прогнозують нічні грози.

У східних областях 24 серпня очікується також без опадів. Температура вдень підніметься до +20…+25, а вночі впаде до +16…+18.

На Півночі вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27, а вночі опустяться на 10 градусів – до +17.

Погода у Києві на День незалежності також буде спокійною, без опадів. Однак протягом дня небо вкриється хмарами. Температура вдень досягне позначки +25, а вночі впаде до +20.