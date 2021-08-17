В Україні з’явиться Центр протидії стихійним лихам

МВС розробляє проект створення Центру протидії природнім стихійним лихам, який працюватиме не тільки в Україні, а й допомагатиме Європі у подоланні надзвичайних ситуацій.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський під час зустрічі українських рятувальників, які сьогодні повернулися з ліквідації пожеж у Греції.

Він також подякував їм та висловив сподівання, що набутий досвід стане у пригоді.

Гасити пожежі у Греції з 6 серпня допомагали більше 100 українських пожежників. Їм вдалося врятувати від вогню два населених пункти – Спатарі та Метохи, зокрема 27 житлових будинків, культову споруду, 33 господарчі будівлі, зерносховище, притулок для собак, 54 вулики та стадо овець.

А поблизу міста Каматріадес врятовано житловий будинок, 23 га оливкового та інжирного саду.