Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що кількість активних користувачів застосунку Дія перевищила 6 млн осіб.

За словами Федорова, у Міністерстві цифрової трансформації фіксують системне збільшення кількості активних денних та тижневих сеансів.

– Наша мета – вся взаємодія людини і держави через додаток Дія. У кілька кліків. А заощаджений час – на те, що ви реально любите робити, – написав Федоров у Telegram.

Документи в Дії

До кінця поточного року Міністерство цифрової трансформації хоче зробити усі державні послуги в Україні доступними онлайн.

Про таку мету нам повідомив Михайло Федоров та наголосив, що застосунок Дія постійно проходить нові перевірки на вразливість, є дуже безпечним та добре захищеним.

За словами Федорова, у застосунку не зберігається персональна інформація про українських громадян, він лише відображає дані реєстрів.

Також міністр нагадав, що цього року можна виграти 1 млн грн, якщо знайдеш у безпеці Дії серйозні недоліки.

Детальніше про цифровізацію державних послуг в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.