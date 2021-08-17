Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що кількість активних користувачів застосунку Дія перевищила 6 млн осіб.
За словами Федорова, у Міністерстві цифрової трансформації фіксують системне збільшення кількості активних денних та тижневих сеансів.
– Наша мета – вся взаємодія людини і держави через додаток Дія. У кілька кліків. А заощаджений час – на те, що ви реально любите робити, – написав Федоров у Telegram.
Документи в Дії
До кінця поточного року Міністерство цифрової трансформації хоче зробити усі державні послуги в Україні доступними онлайн.
Про таку мету нам повідомив Михайло Федоров та наголосив, що застосунок Дія постійно проходить нові перевірки на вразливість, є дуже безпечним та добре захищеним.
За словами Федорова, у застосунку не зберігається персональна інформація про українських громадян, він лише відображає дані реєстрів.
Також міністр нагадав, що цього року можна виграти 1 млн грн, якщо знайдеш у безпеці Дії серйозні недоліки.
Детальніше про цифровізацію державних послуг в Україні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.