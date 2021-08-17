Місто не видавало жодних дозвільних документів на створення інсталяції з радянськими декораціями на меморіалі Небесної Сотні. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

– Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, не доречні символи ностальгії за Радянським Союзом, – написав мер.

За словами Кличка, рішення про встановлення інсталяції погоджувало керівництво музею Небесної Сотні, яке підтвердило йому цю інформацію.

Міський голова також наголосив, що організацією інсталяції та усіх святкових заходів займався безпосередньо Офіс президента.

Кличко зазначив, що на святкування 30-річчя незалежності України у розпорядженні Київської міської державної адміністрації передбачене лише покладання квітів на меморіал.

Радянська інсталяція на Алеї Небесної Сотні

17 серпня мережу обурили світлини локації, яку облаштовували будівельники просто на меморіалі, присвяченому Героям Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності.

На Алеї з’явились декорації радянських хрущовок, автоматів для газованої води та інших атрибутів СРСР, повідомив журналіст Богдан Кутєпов.

Кияни гостро відреагували на інсталяцію і назвали її вкрай недоречною у такому місці й до свята незалежності.

Фото: Богдан Кутєпов