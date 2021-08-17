Шкарлет розповів, хто очолив рейтинг найпопулярніших ВНЗ серед абітурієнтів

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв на базі повної загальної середньої освіти традиційно очолює Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Цьогоріч до ВНЗ подали 54 387 заяв. Про це під час брифінгу повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Десяте місце у рейтингу, за його словами, посідає Київський університет імені Бориса Грінченка. Бажання вчитися у ВНЗ цьогоріч виявили 18 361 вступник.

До рейтингу університетів за наданням рекомендацій зарахування на бюджетну форму навчання увійшли:

Національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Сікорського (4 111 рекомендація);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3 250 рекомендацій);

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1 030 рекомендацій).

Водночас рейтинг спеціальностей очолює філологія, на яку подано 76 505 заяв. А десяте місце посідає спеціальність маркетинг – 36 146 заяв.

Сергій Шкарлет зазначив, що повні рейтинги найпопулярніших ВНЗ та спеціальностей з’являться трохи пізніше, оскільки процес вступу ще триває. Так, до 19 серпня відбуватиметься переведення на вакантні місця держзамовлення.

Напередодні у Міністерстві освіти і науки повідомили, що цьогоріч рекомендацію до зарахування на бюджет отримали 64 976 абітурієнтів.