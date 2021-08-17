У ці хвилини в Києві на Алеї Небесної Сотні люди намагаються зламати локацію з радянських інсталяцій.

На місце прибула Нацполіція та міський голова Києва Віталій Кличко.

На Алеї Небесної Сотні перебуває й інспектор департаменту благоустрою КМДА. Він чекає на документи від керівництва Меморіалу, на підставі яких встановили інсталяцію в столиці.

Кількох мітингувальників затримали.

На Алеї Героїв Небесної Сотні люди намагаються повалити декорації з радянським інтер’єром pic.twitter.com/k7tStlAfni — hromadske (@HromadskeUA) August 17, 2021

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Радянська інсталяція на Алеї Небесної Сотні

17 серпня мережу обурили світлини локації, яку облаштовували будівельники просто на меморіалі, присвяченому Героям Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності.

На Алеї з’явились декорації радянських хрущовок, автоматів для газованої води та інших атрибутів СРСР.

Будівельники, які працюють на об’єкті, повідомили, що на цьому місці зніматимуть кіно. Натомість більшість киян припускають, що це буде інсталяція до Дня Незалежності, яка демонструє Україну в радянський період.

Жителі столиці гостро відреагували на інсталяцію й назвали її вкрай недоречною в такому місці й до свята незалежності.

На подію відреагував міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, КМДА не видавало жодних дозвільних документів на створення інсталяції з радянськими декораціями на меморіалі Небесної Сотні.

Рішення про встановлення погоджувало керівництво музею Небесної Сотні.

Мер Києва також додав, що організацією інсталяції та усіх святкових заходів займався безпосередньо Офіс президента.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що інсталяцію радянської квартири, що зображає епоху СРСР, встановили за вказівкою президента України Володимира Зеленського.

Однак оцінювати доречність цього перформансу навпроти фото загиблих під час Революції Гідності прес-секретар глави держави не став. За його словами, питання слід адресувати не Офісу президента, а організаційному комітету.

Фото: Олександр Рудоманов