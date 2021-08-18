Нові правила зміни реєстрації місця проживання: що зміниться

В Україні набула чинності реформа оформлення документів зі зміни реєстрації місця проживання.

Якщо раніше ця процедура займала від трьох днів до двох тижнів та вимагала відвідування кількох державних установ, то тепер прописку можна оформити в онлайн-режимі.

Детальніше про зміни в порядку оформлення реєстрації читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як проходила реєстрація за місцем проживання в Україні раніше

Щоб зареєструватися за новим місцем проживання раніше необхідно було двічі відвідати Центр надання адміністративних послуг: спочатку подати документи, а потім забрати нові.

Крім того, військовозобов’язані громадяни змушені були йти до військкомату за відкріпним талоном, а після цього реєструватися за новим місцем проживання. Обидві процедури супроводжуються обов’язковим проходженням медкомісії.

Крім того, якщо реєстрація проходила у житлі, яке людині не належить, необхідно було відвідувати ЦНАП втретє, але вже разом із власником квартири.

Таким чином весь процес міг займати до півроку.

Як проходитиме оформлення прописки після реформи

Відтепер територіальні громади передаватимуть інформацію щодо місця проживання людини до демографічного реєстру.

Крім того, з’явиться реєстр військовозобов’язаних, до якого можна буде підключатися за допомогою додатку Дія.

Ці звідти автоматично передаватимуться з одного військкомату до іншого, тому відвідувати їх буде необов’язково.

Зміни, однак, стосуватимуться людей, у яких оформлено військовий квиток, в іншому випадку відвідати військкомат все ж доведеться.

Як реєструють місце проживання в світі

За кордоном ситуація з пропискою значно простіша. Час відвідування державних установ можна бронювати заздалегідь та оформляти паперові документи, коли зручно.

Крім того, існує можливість зміни реєстрації онлайн.

Наприклад, в Естонії можна подати заяву, засвідчену електронним підписом, або повідомити про переїзд місцевій владі через особистий кабінет в Електронному реєстрі народонаселення.

У Польщі останні три роки працює сервіс держпослуг e-meldunek, на якому, зокрема, можна змінити реєстрацію. Для цього потрібно лише авторизуватися в особистому кабінеті та заповнити необхідну форму.