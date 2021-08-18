У середу, 18 серпня, по деяких містах України вдарила негода. Зокрема, у Хмельницькому та Києві пройшла злива, яка наробила чимало лиха.

Через негоду в Україні 138 населених пунктів у семи областях залишилися без світла.

Які наслідки негоди в Україні, та які міста найбільше постраждали від дощів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Негода у Хмельницькому

За даними ДСНС, у місті за два дні злив, 17-18 серпня, підтопило п’ять підвалів житлових будинків, також під водою опинилися деякі вулиці.

Ба більше, у місті почалися проблеми з електрикою та транспортом через сильну зливу. А сильний вітер повалив щонайменше 16 дерев.

Як писали у місцевому виданні Є, злива подекуди супроводжувалася потужним градом та вітром. Унаслідок цього ввечері 17 серпня на перехресті вулиць Подільської та Соборної зламались світлофори.

Негода у Хмельницькому почала вирувати у вівторок близько 17.00 і не вщухала до середи. Стихія перетворила деякі вулиці на справжні річки.

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Негода у Києві

У столиці України також пройшов дощ, однак він був помірніший, ніж у Хмельницькому.

Так, пасажирів однієї із маршруток залило дощем через відкритий люк, пише Київ Оперативний.

– Водію байдуже. Він прямо так і сказав. Нібито, якщо хочете їхати — мокніть, люк не закривається, а не подобається — виходьте і чекайте іншу маршрутку, — розповів один із пасажирів.

Також синоптики прогнозували зливи з грозами сьогодні на півдні України, частково у Центрі й на Сході.

Детальніше про погоду в Україні на 18 серпня – читайте у матеріалі.