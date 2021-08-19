Кількість хворих на Covid-19 в одеському дитячому таборі Молода Гвардія зросла до 60 осіб.
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що коронавірусну інфекцію підтвердили у 50 дітей та 10 вожатих.
За останню добу додалось п’ять хворих із перебігом хвороби середньої тяжкості, але в МОЗ запевнили, що ситуацію контролюють.
Із загальної кількості хворих вісім дітей ушпиталили до Одеської дитячої лікарні №3.
– Ми контролюємо ситуацію у дитячому центрі Молода гвардія і робимо все належне для таких випадків. Передусім — спостерігаємо за лікуванням і станом інфікованих, ідентифікували і здійснюємо моніторинг контактних осіб, – розповів головний санлікар України Ігор Кузін.
У Міністерстві також повідомили, що наступним завданням є безпечне вивезення здорових дітей за територію табору та доправити додому.
Про те, що в заражених раніше виявили штам Дельта у МОЗ не згадали.
Спалах коронавірусу в таборі Молода Гвардія
Про спалах коронавірусної хвороби в одеському дитячому таборі стало відомо 16 серпня.
Спочатку у 33 дітей виявили Covid-штам Дельта, який характеризується більш важким перебігом хвороби та швидше поширюється.
Детальніше про спалах коронавірусу в дитячому таборі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.