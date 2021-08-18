У зоні Операції об’єднаних сил за минулу добу зафіксували 11 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів ворога український захисник дістав поранення.

За даними Міноборони, наш військовий перебуває у лікувальному закладі. Воїну надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я бійця оцінюють як задовільний.

Російські найманці вели вогонь біля декількох населених пунктів. Серед них – Причепилівка, Водяне біля Донецька, Піски, Новолуганське та Золоте-4.

Ворог застосовував міномети 120-го калібру, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

У Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату Орлан-10, який перетнув лінію розмежування.

У Міноборони зазначили, що наші військові почали відкривають вогонь у відповідь діям ворога. Українська сторона СЦКК поінформувала представників ОБСЄ про дії збройних формувань РФ.

Наразі наші захисники контролюють ситуацію у зоні ООС з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.