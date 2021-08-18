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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Візьмуть участь у параді: до Києва прибув військовий оркестр ВМС США

Візьмуть участь у параді: до Києва прибув військовий оркестр ВМС США

До Києва прибув військовий оркестр ВМС Сполучених Штатів, який братиме участь в урочистостях під час святкування Дня Незалежності України.

Про це повідомило посольство США в Україні 18 серпня.

– Вітаємо учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю незалежності України! Підтримка в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність сильніша, ніж будь-коли, – йдеться у повідомлення посольства.

Деякі музиканти оркестру вже працювали з українськими колегами та відвідували Україну.

Про це вони розповіли у відео, яке оприлюднило посольство.

Військовий парад до Дня Незалежності

Під час урочистого військового параду з нагоди святкування Дня Незалежності Хрещатиком пройдуть 30 коробок військових, тобто 4 тис. осіб.

Також на заході будуть представлені 300 одиниць різноманітної техніки, зокрема і танк Оплот.

У параді візьмуть участь військові НАТО, а в небі пролетить військова авіація.

Детальніше про афішу військового параду на День Незалежності 2021 в Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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