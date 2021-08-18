До Києва прибув військовий оркестр ВМС Сполучених Штатів, який братиме участь в урочистостях під час святкування Дня Незалежності України.

Про це повідомило посольство США в Україні 18 серпня.

– Вітаємо учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю незалежності України! Підтримка в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність сильніша, ніж будь-коли, – йдеться у повідомлення посольства.

Деякі музиканти оркестру вже працювали з українськими колегами та відвідували Україну.

Про це вони розповіли у відео, яке оприлюднило посольство.

Вітаємо учасників оркестру ВПС США в Європі (USAFE), які щойно прибули до Києва, щоб відзначити 30-ту річницю незалежності України! ???????? підтримка ???????? в її прагненні відстояти свій суверенітет та зберегти незалежність сильніша, ніж будь-коли. #Україна_30 pic.twitter.com/NSs0RFH128 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 18, 2021

Військовий парад до Дня Незалежності

Під час урочистого військового параду з нагоди святкування Дня Незалежності Хрещатиком пройдуть 30 коробок військових, тобто 4 тис. осіб.

Також на заході будуть представлені 300 одиниць різноманітної техніки, зокрема і танк Оплот.

У параді візьмуть участь військові НАТО, а в небі пролетить військова авіація.

Детальніше про афішу військового параду на День Незалежності 2021 в Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.