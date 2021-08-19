Зеленський ввів в дію рішення РНБО про реформування медичної системи

Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про реформування медичної системи в Україні.

Йдеться про рішення про “стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою”, яке Рада Національної безпеки ухвалила 30 липня.

Указ оприлюднено на сайті Офісу президента 18 серпня, він набирає чинності з моменту опублікування.

У повідомленні зазначається, що контролювати виконання указу має секретар РНБО Олексій Данілов.

У рішенні РНБО, яке затвердив Зеленський йдеться про те, що Кабінету Міністрів доручено до 1 грудня 2021 року розробити і затвердити стратегічний план розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року.

Також Кабмін має визначити чіткі терміни та відповідальних за виконання цього плану.

План передбачає запровадження в Україні з 1 січня 2022 року індикаторів якості надання первинної медичної допомоги, а також ключових показників ефективності для керівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я.

Також план передбачає створення належних умов для надання можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта під час надання екстреної медичної допомоги.

Головною метою реформи є забезпечення для українців рівного доступу до своєчасної, безпечної і якісної екстреної, первинної, вторинної, третинної та паліативної медичної допомоги, а також реабілітації.