Штормове попередження в Україні – погода на 19 серпня

Погода в Україні 19 серпня, буде в деяких областях дощовою та холодною. Також оголосили штормове попередження в Україні.

У п’ятницю синоптики прогнозують град та шквали від 15 до 20 м/с у південних, східних та центральних областях, крім Вінницької. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

А от зливи та грози можуть побачити мешканці центральних та південних областей.

Також очiкуються пiдйоми рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), лiвих приток Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області), Прута та Сiрета (Івано-Франківська, Чернівецька області) на 0,2-0,8 м. Синоптики зазначають, що негативних наслідків це явище не несе.

У мiсцях проходження рясних дощів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

За даними Укргідрометцентру, температура повітря 19 серпня в середньому вдень підніметься по всій території України до +23, а вночі впаде – до +15.

Детальніше про погоду в Україні у серпні читайте в матеріалі Фактів ICTV.