В ніч з 14 на 25 серпня під час святкування Дня Незалежності України метро у Києві продовжить роботу на дві години.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації та наголосили, що 23 та 24 серпня також передбачені зміни в роботі деяких станцій.

23 серпня вхід та вихід станції Золоті Ворота буде зачинений протягом доби;

24 серпня з моменту початку роботи станції і до 13 години дня буде зачинена станція Майдан Незалежності на вхід та вихід. Перехід на Хрещатик також буде закритий, потяги проїжджатимуть без зупинки;

24 серпня з 8.00 до 13.00 вхід та вихід станції метро Хрещатик на Алеї Героїв Небесної сотні буде закрито;

Окрім метрополітену 25 січня свою роботу на дві години продовжить наземний громадський транспорт маршрути якого проходять поруч з метро.

Перед початком концерту 24 серпня можуть тимчасово закрити станцію метро Олімпійська, а після закінчення концерту – Олімпійська, Площа Льва Толстого та Палац Спорту.

Рішення ухвалюватимуть в залежності від пасажиропотоку.

Перекриття руху в Києві

У зв’язку із масштабним військовим парадом на День Незалежності 24 серпня Київ чекає масштабне перекриття руху.

Щоб дізнатись, які вулиці перекриють у Києві 24 серпня, дивіться матеріал та карту від Фактів ICTV.