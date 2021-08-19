Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 Мрія, який повністю спроектований та збудований в Україні на ДП Антонов, візьме участь у параді з нагоди Дня Незалежності.

24 серпня Мрія пролетить над Хрещатиком та замикатиме колону із військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден повідомили в Укроборонпромі.

Перед Ан-225 Мрія пролетять Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства “Ан” – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П, зазначили у концерні.

Мрія є унікальним літаком, який здатен перевозити надважкий і надгабаритний вантаж не лише всередині фюзеляжу, а і на зовнішній підвісці.

У 1989 році Мрія вперше піднялась у повітря із вантажем 156,3 т. на 3 год 45 хв чим встановила 110 різноманітних світових рекордів.

А у 2001 році, вже у незалежній Україні, Мрія встановила 124 світових і 214 національних рекордів.

Напередодні, 18 серпня, Ан-225 взяв участь у першій репетиції параду до Дня Незалежності.

24 серпня, під час справжнього святкового параду Факти ICTV транслюватимуть прохід військових та проліт авіації на своєму YouTube каналі.

Фото: Укроборонпром