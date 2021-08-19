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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Намагалась втекти до тунелю: на одній зі станцій метро Харкова помітили лисицю

Лиса

На одну зі станцій харківського метро забігла лисиця.

Тварина зстрибнула на рейки та побігла до тунелю. За словами працівників метрополітену, раніше вона сюди не забігала.

Один із користувачів мережі припустив, що тварина може бути домашньою, оскільки не боїться людей. Зокрема, рік тому було оголошення про зникнення лиса, який людей не боїться, однак намагається до них не наближатися.

Інший коментатор зазначив, що лисиці полюють на щурів та домашніх котів, тому варто бути обережними.

Крім того, це дика тварина часто є переносником різних захворювань і паразитів, а також дуже схильне до сказу.

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Фото: Depositphotos

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