Намагалась втекти до тунелю: на одній зі станцій метро Харкова помітили лисицю

На одну зі станцій харківського метро забігла лисиця.

Тварина зстрибнула на рейки та побігла до тунелю. За словами працівників метрополітену, раніше вона сюди не забігала.

Один із користувачів мережі припустив, що тварина може бути домашньою, оскільки не боїться людей. Зокрема, рік тому було оголошення про зникнення лиса, який людей не боїться, однак намагається до них не наближатися.

Лиса на станции метро Пролетарская в Харькове Источник: https://t.co/tWzYfSQ7nA pic.twitter.com/Qzz9LSw0dL — FENIX UA (@ua_fenix) August 19, 2021

Інший коментатор зазначив, що лисиці полюють на щурів та домашніх котів, тому варто бути обережними.

Крім того, це дика тварина часто є переносником різних захворювань і паразитів, а також дуже схильне до сказу.