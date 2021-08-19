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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Спека відступає: прогноз погоди на 20 серпня

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У п’ятницю, 20 серпня, погода в Україні особливо не зміниться.

По всій території країни очікується хмарна погода з проясненнями та лише в східних і південних областях прогнозуються дощі з грозами.

Детальніше про погоду в Україні на 20 серпня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На заході країни спека почне відступати, а небо затягне хмарами. Температура вдень очікується в діапазоні від +22 до +26, а вночі – від +11 до +14 за Цельсієм.

У центральних областях також буде тепло й без істотних опадів. Вдень повітря прогріється до показників від +23 до +26, а вночі похолодає до відміток від +12 до +16.

На півночі також очікується тепла погода без дощів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +23 до +27, а вночі прийде прохолода – від +14 до +16 градусів.

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На сході країни в п’ятницю очікуються дощі з грозами. Вдень буде тепло – від +25 до +29, а вночі температура повітря опуститься до +14 – +18.

На півдні також буде по-літньому спекотно, однак при цьому прогнозуються дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до відміток від +26 до +29, а вночі очікується від +15 до +18 градусів.

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У Києві в п’ятницю, 20 серпня, прогнозується тепла погода без істотних опадів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +24 до +26, а вночі – від +14 до +16.

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