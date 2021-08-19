Як працюватимуть банки на День Незалежності – графік

24 серпня українці відзначають одне з найголовніших свят, яке порадує додатковими вихідними – День Незалежності.

Таким чином 23-24 серпня в Україні будуть загальнонаціональними вихідними. Це у свою чергу внесло певні корективи у графіки роботи деяких державних установ.

Так, графік роботи банків на День Незалежності відрізнятиметься від звичайного.

Детальніше про те, як працюватимуть відділення банків 24 серпня – у матеріалі Фактів ICTV.

Графік роботи банків на День Незалежності:

21 серпня, субота – відділення працюють у звичайному режимі;

22 серпня, неділя – відділення працюють у звичайному режимі;

23 серпня, понеділок – вихідний, робочий перенесений на суботу, 28 серпня;

24 серпня, вівторок – святковий вихідний.

Банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі з 21 до 24 серпня відображатимуть їх 25 серпня.

Однак 23 серпня банки за потреби можуть здійснювати касові операції без відкриття операційного дня банку.

Натомість 28 серпня усі банки працюватимуть за звичайним графіком.

Також відбудуться зміни у графіку Нової пошти. Як працюватиме Нова пошта на День Незалежності дивіться у нашому матеріалі.