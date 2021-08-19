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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Як Україна підтримує родичів кримських політв’язнів і що таке Бизим балалар

Кримські татари_День кримськотатарського прапору 2020

Президент Володимир Зеленський пообіцяв всебічну підтримку родичам кримських політв’язнів в рамках ініціативи Бизим балалар (Наші діти), яка опікується 190 дітьми таких кримчан.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю українським журналістам на острові Зміїний, відповідаючи на питання, чи може держава створити якийсь механізм підтримки дітей політв’язнів.

– Впевнений, що можемо створити потрібні механізми. Я був би готовий з усіма відповідями, якщо б я знав всі питання, всі проблеми, які є в кримчан. Цю ми зафіксуємо. Коли питання було щодо вищої освіти, ми надали можливість вступати без ЗНО, без будь-яких іспитів дітям з тимчасово окупованих територій, включно з Кримом, – наголосив глава держави.

Зеленський попросив надати всю інформацію щодо цих 190 дітей і сказав, що Україна робитиме все, щоб їм було де жити, та підтримуватиме їх.

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Бизим балалар (Наші діти) – громадська ініціатива, створена з метою регулярної допомоги дітям заарештованих мусульман Криму. Зараз цих дітей уже 190, з яких 30 серйозно хворі та потребують лікування.

Волонтери організації займаються збором коштів для таких дітей. У неї є сторінка в Facebook, через яку шукають нових волонтерів та благодійників.

Джерело: Українська правда

Фото: Depositphotos

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