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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

До 10 тис. грн: поранені у зоні ООС військові отримають премії до Дня Незалежності

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До Дня Незалежності України військовослужбовці, які дістали поранення в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, отримають грошові премії. Розмір залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2,5 тис. до 10 тис. грн.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підписав відповідний наказ.

Він наголосив, що саме завдяки військовим ми маємо можливість урочисто святкувати 30-річчя незалежності.

– Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров’я. Це лише свідчення підтримки командування та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них, – сказав генерал-полковник.

Премії виплачуються відповідно до дисциплінарного статуту Збройних сил України та наказу Міноборони Про бюджетну політику МО України на 2021 рік.

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Фото: Dreamstime

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