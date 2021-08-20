Мер Києва Віталій Кличко відреагував на знесення історичної садиби Олександра Барбана на вулиці Обсерваторній 6.

Кличко зазначив, що міська влада столиці скликала комісію щодо цього питання на звернення місцевих мешканців, які виступали проти знищення пам’ятки та забудови історичної зони.

Мер заявив, що його здивувала бездіяльність поліції і звинуватив Міністерство культури у тому, що воно не внесло садибу до Реєстру об’єктів культурної спадщини.

За словами Кличка саме Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6.

– Тому звертаюся до Міністерства культури, замість голосних заяв у соціальних мережах, все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини 1469 об’єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року, – додав міський голова.

Також Кличко нагадав, що Київрада зверталась до парламенту у 2018 році із проханням внести до закону Про охорону культурної спадщини зміни, які дають місцевій владі більше повноважень для захисту культурних об’єктів.

– Бо, через бездіяльність чи протиправні дії деяких власників, історичні будівлі руйнуються. А місцева влада не має важелів впливу в такій ситуації. Тому ми пропонували, аби парламент розробив та ухвалив механізм повернення об’єктів культурної спадщини до державної або комунальної власності, надав органам місцевого самоврядування повноваження самим визначати порядок викупу пам’яток у комунальну власність, – сказав київський мер.

Ще однією пропозицією КМДА, за словами Кличка, була пропозиція Верховній Раді, щоб вона відчутно підвищила розмір штрафів за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини, а також дозволила накладати їх не лише на юридичних, а й на фізичних осіб-підприємців.

– У парламенті попереднього скликання законопроект з відповідними поправками пройшов тільки перше читання. Депутати цього скликання відмовилися розглядати проект у другому читанні, – наголосив політик.

Натомість у Мінкульті притримуються іншої позиції і звинувачують у зносі історичної садиби Олександра Барбана 1891 року будівництва місцеву владу, яка неспроможна стримувати свавілля забудовників.

Детальніше про скандальне знесення історичної будівлі в Києві, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: КМДА