У додатку Дія запрацював Covid-сертифікат про вакцинацію

В Україні офіційно можна отримати Covid-сертифікат через додаток Дія. Оновлення вже доступно в App Store.
Для того, щоб отримати Covid-сертифікат, потрібно здійснити лише дві дії. Покрокову інструкцію на офіційному Youtube-каналі Дії оприлюднив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Зайшовши у додаток Дія на своєму смартфоні, достатньо підтвердити згоду на передачу даних і пройти фотопідтвердження.
Зазначимо, що сертифікати доступні, лише якщо особа щеплена від коронавірусу двічі, тобто пройшла повний курс вакцинації.
Визнання українського Covid-сертифіката
Про те, що ЄС визнав український Covid-сертифікат, стало відомо 20 серпня.
Відповідне рішення Єврокомісії було опубліковано в Офіційному журналі ЄС.
Covid-сертифікати, видані в Україні, прийматимуть у ЄС нарівні з цифровими сертифікатами Євросоюзу.
У свою чергу Україна дає згоду на цифрові сертифікати ЄС.