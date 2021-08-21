В Україні офіційно можна отримати Covid-сертифікат через додаток Дія. Оновлення вже доступно в App Store.

Для того, щоб отримати Covid-сертифікат, потрібно здійснити лише дві дії. Покрокову інструкцію на офіційному Youtube-каналі Дії оприлюднив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Зайшовши у додаток Дія на своєму смартфоні, достатньо підтвердити згоду на передачу даних і пройти фотопідтвердження.

Зазначимо, що сертифікати доступні, лише якщо особа щеплена від коронавірусу двічі, тобто пройшла повний курс вакцинації.

У додатку Дія запрацював Covid-сертифікат про вакцинацію / 3 фотографии

Визнання українського Covid-сертифіката

Про те, що ЄС визнав український Covid-сертифікат, стало відомо 20 серпня.

Відповідне рішення Єврокомісії було опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Covid-сертифікати, видані в Україні, прийматимуть у ЄС нарівні з цифровими сертифікатами Євросоюзу.

У свою чергу Україна дає згоду на цифрові сертифікати ЄС.