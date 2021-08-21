Covid-сертифікат у Дії: користувачі скаржаться на проблеми з додатком

Нещодавно у додатку Дія запрацював Covid-сертифікат про вакцинацію, з яким можна в’їхати на територію країн, що входять до Європейського союзу.

Користувачі почали масово скаржитися проблеми, пов’язані з додатком. Про це Фактам ICTV стало відомо з власних джерел.

Українці розповіли про декілька багів, які виникають під час спроби отримати цифровий сертифікат. Так, у деяких користувачів з’являються повідомлення про те, що такої послуги немає або документ для них недоступний.

– Сертифікат недоступний. Ви зможете додати його лише після другого щеплення. Якщо ви вже його зробили, то зверніться до пункту вакцинації, щоб ваші дані внесли, – пишуть у додатку.

Однак українці зазначають, що другу дозу препарату отримали ще щонайменше місяць тому. Інші ж користувачі не можуть згенерувати документ з невідомих причин попри те, що вже мають на руках готовий паперовий варіант сертифікату.

Українці припустили, що такі баги могли виникнути через навантаження на систему. Проте розробники Дії поки ніяк не прокоментували проблему, з якою стикнулися користувачі.

Щоб отримати Covid-сертифікат про вакцинацію, слід зайти у додаток Дія на своєму смартфоні. Після цього необхідно дати згоду на передавання даних та пройти фотопідтвердження.

Документ доступний українцям, які зробили два щеплення проти коронавірусу, тобто пройшли повний курс вакцинації. Євросоюз офіційно визнав українські Covid-сертифікати, тож з ними тепер можна подорожувати до ЄС.