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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Ширяв над Ластівчиним гніздом: в небі окупованої Ялти з’явився прапор України

Флаг Украины в Ялте

Проукраїнські активісти запустили в небо над окупованою Російською Федерацією Ялтою жовто-синій прапор.

Акція пройшла неподалік від Ластівчиного гнізда та була приурочена до Дня Незалежності України.

Національний прапор прикріпили до повітряних куль таких само кольорів, крім того, стяг по краях прикрасили довгими стрічками.

На відеозаписі, розміщеному в соціальній мережі Twitter, можна побачити, як прапор піднімалося на 40-метрову висоту біля Аврориної скелі мису Ай-Тодор, а потім ширяє над знаменитим палацом.

Перехожі спокійно спостерігали за тим, що відбувається, ніяк не проявляючи агресії, або невдоволення українським прапором.

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Нагадаємо, раніше в суботу, 21 серпня, до Києва прибула перша іноземна делегація, яка візьме участь в саміті Кримської платформи, запланований на 23 серпня.

Делегацію очолив прем’єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

У представників Грузії в Україні буде насичена програма: крім участі в Кримській платформі і урочистостях з нагоди Дня Незалежності у них також запланована низка зустрічей в Києві і Львові, які будуть стосуватися двосторонніх відносин та протидії РФ.

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