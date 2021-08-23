День прапора України 2021: історія та значення свята

День прапора України 2021 відзначають 23 серпня, напередодні Дня незалежності. Прапор України – один із трьох державних символів, разом із Гербом та Гімном України.

Указ про встановлення Дня прапора у 1994 році підписав другий президент Леонід Кучма.

Згодом документ доповнили за президентства Віктора Ющенка – починаючи з 2004 року відбувається урочисте підняття українського прапора під час проведення великих свят.

Чому прапор України – синьо-жовтий, як змінювалося його використання та значення та що загрожує вандалам, які оскверняють український прапор? Факти ICTV розповідають найголовніше, що потрібно знати у День прапора України 2021.

Значення кольорів

Класичне та найбільш поширене тлумачення кольорів українського прапора – синє небо та жовті поля – науковці вважають досить стереотипним.

Достеменно ніхто не знає, чому за основу було взято саме ці кольори, але версій існує чимало. Вважається, що кольори можуть символізувати дві природні стихії – воду й вогонь.

Якщо звернутися до християнства, а точніше – до візантійського іконописання, то стане зрозуміло: жовтий колір означає Бог або німб Бога-сина, а синій колір – свобода, яку смертні люди отримали в дар від Бога.

Цікаво, що поєднання цих двох кольорів зустрічаються на прапорах шести країн світу – Швеція, Казахстан, острів Барбадос, Косово, Палау, Боснія та Герцоговина. А ще усім відомий прапор Євросоюзу – на блакитному тлі зображено 12 жовтих зірок.

Історія та зміни прапора

Вперше жовто-синє забарвлення в українській символіці зафіксували ще у середині XIII століття. Золотий лев на блакитному тлі – герб міста Лева (сучасний Львів), заснованого у 1256 році.

Протягом багатьох століть, коли українські землі перебували у складі декількох держав, питання прапора майже не поставало.

У козацьку добу прапор витіснили хоругви, які використовувалися під час битв. Однак і хоругви (або ж корогви), починаючи з XVIII ст. почали виготовляти з блакитних цупких полотен, на яких жовтою фарбою зображалися зброя та хрести.

Найширшого поширення синьо-жовтий прапор набуває на зламі XIX-XX століть. Ще після революції 1848 року в Австро-Угорщині його використали у Головній Руській Раді, а з початком XX століття запозичили та у Російській Імперії.

У боротьбі за українську державність в часи Національно-визвольних змагань (1917-1921 роки) український прапор був і за часів УНР, і в період Гетьманату Павла Скоропадського.

Після утворення Радянського Союзу та за всі роки його існування синьо-жовтий прапор ніде не використовувався на державному рівні.

На прапорі радянської України все ж було використано знайомі кольори: жовто-золотий серп з косою на червоному тлі підкреслювався блакитною стрічкою.

Постанову про затвердження Державного Прапора України затвердили вже у 1992 році, за рік після проголошення незалежності.

Покарання за наругу над прапором

Стаття 338 КК України – Наруга над державними символами – прапором, гербом або гімном України. За публічну наругу над прапором України порушника можуть покарати:

штрафом – до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 2021 рік, сума одного становить 17 грн);

арештом – до шести місяців;

позбавленням волі – до трьох років.

Згідно із законом, наругою над прапором вважається публічне знищення (спалення, нанесення образливих написів, ламання тощо). Людина також вважається винною, якщо наодинці пошкодить прапор, але після цього винесе його на вулицю або в громадське місце.

Також відповідальність можуть понести приватні компанії та бізнеси, які неправомірно та з насмішкою будуть використовувати український прапор.

Де прапор – там ми

Після анексії Кримського півострова та початку бойових дій на Донбасі прапор України набув особливого значення.

Починаючи з літа 2014 року, підняття синьо-жовтого прапору у населених пунктах Донеччини та Луганщини часто символізувало не лише звільнення від терористів, а й життя загиблих українських військових.

Український прапор брали із собою кіборги – захисники Донецького аеропорту. Терористи змогли скинути синьо-жовте полотно лише після повного знищення будівлі аеропорту, оборону якого українські війська тримали 242 дні.

Над Кримом декілька разів на рік запускають великі прапори України, які за допомогою спецтехніки пролітають над окупованими містами.

У День прапора України варто задуматися про важливість цього потужного символу, адже під його кольорами виростали покоління українців, а за його правду гинули герої.