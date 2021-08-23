Погода на тиждень в Україні з 23 серпня до 27 серпня 2021

Погода в Україні з понеділка до п’ятниці буде переважно дощовою. Ближче до 27 серпня денні та нічні зливи охоплюватимуть всю територію країни.

У понеділок, 23 серпня, на Закарпатті пройдуть дощі з грозами, які припиняться ближче до вечора. В інших регіонах – тепло та сухо.

Температура в усіх областях триматиметься переважно на рівні від +23 до +27. У Києві – сонячна погода, температура – від +24 до +26.

У вівторок, 24 серпня, дощі охоплюватимуть і північні області України. В інших регіонах – тепло та сонячно. Стовпчики термометра переважно показуватимуть температуру від +23 до +28. У столиці очікуються холодні дощі, температура – від +22 до +24.

У середу, 25 серпня, дощі підуть з Закарпатської області, проте опади охоплять північ країни. У цих регіонах та центрі стане холодніше, а на сході та півдні – спека. У Києві – денні та нічні дощі з грозами, а температура – від +19 до +21, тож слід одягатися тепліше, ніж у попередні дні.

У четвер, 26 серпня, дощі заллють південні, західні, центральні та північні області, температура буде холодною – від +20 до +22. А на сході та у Криму – сухо та спекотно. У Києві вдень та вночі – дощ з грозою, температура переважно на рівні від +20 до +23.

У п’ятницю, 27 серпня, опади охоплять всю Україну – дощі слід очікувати в усіх регіонах. Попри зливи, у східних та південних областях – тепло (температура – від +27 до +30), а в інших – вітер та холод (стовпчики термометра від +19 до +21).

За даними Укргідрометцентру, у Києві вдень та вночі триватимуть сильні зливи. Температура у столиці триматиметься переважно на рівні від +20 до +22 градусів.