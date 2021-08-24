Між Києвом і Варшавою хочуть запустити швидкісний потяг

У межах співпраці України і Польщі між Києвом та Варшавою можуть запустити новий швидкісний потяг. З ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів виступив президент Володимир Зеленський.

– Володимир Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проектів, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою, що відповідатиме співпраці країн у межах ініціативи Тримор’я – повідомили в Офісі президента.

Крім того, глава держави подякував президенту Польщі Анджею Дуді за участь у саміті Кримської платформи та за солідарність з українським народом.

Також лідери держав обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проекти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.

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Анджей Дуда привітав Україну з успішним проведенням першого саміту Кримської платформи та значною кількістю учасників, що є ще одним свідченням того, що проблема окупації Криму залишається на порядку денному міжнародної спільноти.

Зі свого боку Польща планує активно порушувати питання відновлення територіальної цілісності та суверенітету України під час свого майбутнього головування в ОБСЄ.