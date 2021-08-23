Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Владислава Ткаченко |

Найвищий флагшток Одеси спорудили на символічному місці

Велике будівництво

В Одесі, як і в інших містах України, у понеділок, 23 серпня, відбулося підняття великого прапора на новому флагштоку, який був збудований у рамках програми президента України Велике будівництво.

Флагшток звели на вулиці Центральний аеропорт, 2.

– Флагшток споруджений на символічному місці – на центральній площі аеропорту Одеса, який є повітряними воротами не лише Одеської області, а й усього півдня країни, – сказав голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, який і підняв прапор.

Сергій додав, що відтепер Державний Прапор України буде видно зі всіх під’їзних шляхів до аеропорту Одеса і удень, і вночі.

Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Велике будівництво
Найвищий флагшток Одеси спорудили на символічному місці / 2 фотографии

Новий блакитний-жовтий стяг став найбільшим прапором Одещини. Його розміри – 6 на 8 метрів. Висота флагштока – 50 м.

Читайте
Більше, ніж символ: як змінювався та що означає прапор України

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка