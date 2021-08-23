Один з найвищих флагштоків України відкрився у Кривому Розі

У Парку Героїв Кривого Рогу на флагштоку заввишки 72 м, встановленому в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, сьогодні, у День державного прапора, було піднято прапор України розміром 12х18 м.

Флагшток у Кривому Розі став одним із найвищих в Україні. Про це повідомляється на сайті Дніпропетровської ОДА.

– Сьогодні велике сімейне свято – День державного прапора. По всій Україні і за її межами в небо піднімуться тисячі синьо-жовтих прапорів. Синьо-жовтий прапор – більше, ніж прапор. Це міст, який з’єднує десятки поколінь. Разом піднімаємо наш прапор, і піднімаємо Україну, – сказав Володимир Зеленський під час підняття прапора в Черкаській області.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко під час церемонії підняття прапора в Кривому Розі нагадав, що перший флагшток-велетень був відкритий кілька років тому у Дніпрі.

– Ініціативу підхопили інші регіони. Тепер знакове місце з’явилося і в Кривому Розі. Тут особлива атмосфера. Її може відчути кожен, хто відвідає площу, – каже Валентин Резніченко.

На відміну від конструкції флагштоків у Дніпрі і Києві, в Кривому Розі була застосована інша технологія, за якою кронштейни, щогли і кріплення до бетону були заховані під землю.

За рахунок цього, за словами проектувальника Андрія Матвєєва, флагшток виростає з-під землі і має більш об’ємний вигляд.

Один із найвищих флагштоків України відкрився у Кривому Розі / 3 фотографии

Навколо флагштоку облаштовано сквер, що вписується у природний рельєф місцевого ландшафту. До самого флагштоку веде своєрідна місячна доріжка у вигляді сходинок з чорного граніту з прихованим підсвічуванням.

Головною прикрасою скверу є яскраві панно, вбудовані у сталеві стели із зображенням знайомих усім українцям символів: Петриківського розпису, Половецьких баб, Тараса Шевченка, Козака Мамая, а також образів, близьких криворіжцям – загальновідомого кар’єру і Рогу достатку.

Стели з панно оснащені QR-кодами, за допомогою яких українською та англійською мовами можна дізнатися більше додаткової інформації про розміщені образи.

Територію скверу навколо флагштоку було додатково озеленено, тут також облаштовані місця відпочинку для відвідувачів.