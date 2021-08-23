Офіційно: відсьогодні в Україні електронні паспорти прирівняли до паперових

У понеділок, 23 серпня, в Україні набув чинності закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових.
Відповідний документ було підписано президентом України Володимиром Зеленським ще у квітні.
Таким чином, до законодавства вносяться визначення е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон, а також вони прирівнюються до своїх фізичних аналогів.
Що дозволяє е-паспорт
- Подорожувати залізницею в межах України;
- користуватися медпослугами;
- проводити банківські операції;
- отримувати адміністративні, готельні, телекомунікаційні, бібліотечні та поштові послуги;
- купувати товари в магазинах;
- підтверджувати особу за запитом правоохоронних органів.
Оформити е-паспорт матимуть змогу українці, які вже отримали ID-карту або біометричний паспорт.
В свою чергу міністр цифровий трансформації Михайло Федоров зазначив, що використання паперових документів обмежуватися не буде.