Офіційно: відсьогодні в Україні електронні паспорти прирівняли до паперових

У понеділок, 23 серпня, в Україні набув чинності закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових.

Відповідний документ було підписано президентом України Володимиром Зеленським ще у квітні.

Таким чином, до законодавства вносяться визначення е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон, а також вони прирівнюються до своїх фізичних аналогів.

Що дозволяє е-паспорт

Подорожувати залізницею в межах України;

користуватися медпослугами;

проводити банківські операції;

отримувати адміністративні, готельні, телекомунікаційні, бібліотечні та поштові послуги;

купувати товари в магазинах;

підтверджувати особу за запитом правоохоронних органів.

Оформити е-паспорт матимуть змогу українці, які вже отримали ID-карту або біометричний паспорт.

В свою чергу міністр цифровий трансформації Михайло Федоров зазначив, що використання паперових документів обмежуватися не буде.