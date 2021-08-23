Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Офіційно: відсьогодні в Україні електронні паспорти прирівняли до паперових

цифровий паспорт

У понеділок, 23 серпня, в Україні набув чинності закон, який прирівнює електронні паспорти до паперових.

Відповідний документ було підписано президентом України Володимиром Зеленським ще у квітні.

Таким чином, до законодавства вносяться визначення е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон, а також вони прирівнюються до своїх фізичних аналогів.

Що дозволяє е-паспорт

  • Подорожувати залізницею в межах України;
  • користуватися медпослугами;
  • проводити банківські операції;
  • отримувати адміністративні, готельні, телекомунікаційні, бібліотечні та поштові послуги;
  • купувати товари в магазинах;
  • підтверджувати особу за запитом правоохоронних органів.

Оформити е-паспорт матимуть змогу українці, які вже отримали ID-карту або біометричний паспорт.

В свою чергу міністр цифровий трансформації Михайло Федоров зазначив, що використання паперових документів обмежуватися не буде.

Читайте
У додатку Дія запрацював Covid-сертифікат про вакцинацію

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка