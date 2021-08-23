Талібан гірше за всяку пандемію: режисер з Афганістану звернулася до жінок світу

Радикальне ісламістське угруповання Талібан, яке захопило владу в Афганістані, гірше за всяку пандемію. Перші леді світу повинні використовувати свою владу, щоб їхні чоловіки не визнали цю організацію.

Про це афганська режисерка Сахра Карімі заявила під час Київського саміту перших леді та джентльменів 23 серпня.

– Талібан гірше за всяку пандемію. Принаймні з Covid-19 можна мити руки, дистанціюватися, ізолюватися. Уряд вас змушує приймати певні правила. Але що ви скажете про наші обставини, коли ви хочете бути вільними. Ми мали нещастя народитися серед ворогів, серед поганих сусідів, – сказала вона.

Вона закликала дружин президентів і впливових політиків сказати своїм чоловікам, щоб вони не визнавали Талібан.

– Я хочу, щоб ви зрозуміли, почуйте голос дітей, жінок і художників Афганістану. Скажіть вашим чоловікам, щоб вони не визнавали тих, хто обмежує свободу жінок, чоловіків, дітей художників. Я прошу, я благаю, скористайтеся своєю владою і не мовчіть про те, що відбувається в Афганістані, – додала Карімі.

Евакуація Карімі з Афганістану

Напередодні режисерку Сахру Карімі евакуювали до Києва з території Афганістану. Дівчина чітко пам’ятає свою втечу з країни та поділилася своїми враженнями від перебування в Україні в інтерв’ю Фактам ICTV.

За словами режисерки, 15 серпня вона перебувала у банку. В цей день Талібан увірвався у Кабул та оточив місто. Згодом події розвивалися дуже швидко, проте весь час Карімі намагалася бути на зв’язку.

Режисерка дуже вдячна Україні за порятунок. За її словами, у неї не було жодного запасного плану, тож їй довелося тікати та рятувати життя п’ятьох дітей, своїх колег і асистентів. Карімі не хотіла, щоб вони росли під владою Талібану.

Фото: Сахра Карімі