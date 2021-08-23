23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. З нагоди свята у посольстві України у КНР провели урочисту церемонію підняття нашого прапора.

Посольство щиро привітало українців зі святом синьо-жовтого державного символу, який представляє честь та славу країни. Прапор України символізує незламність нашого народу.

Свято затвердили указом другого президента України Леоніда Кучми влітку 2004 року. В цей день українці вшановують багатовікову історію нашого державотворення та символіку незалежної країни.

У посольстві зазначили, що важливу дату затвердили з метою виховання поваги громадян до державних символів України.

День державного прапора України

Сьогодні – особливий день. День державного прапора – унікальна дата, яку українці відзначають щороку 23 серпня.

А вже завтра буде ще одне державне свято – День Незалежності України, під час якого відбудеться багато урочистих заходів, концертів та виставок.

Фото: Посольство України у КНР та Монголії