Жінки-військовослужбовці взяли участь у військовому параді на День Незалежності України 2021. Вони пройшли урочистою ходою центром Києва – вулицею Хрещатик.

Участь у параді взяв зведений підрозділ курсанток Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка.

Скандал з підборами в Міноборони

На початку липня Міністерство оборони потрапило у скандал через взуття для жінок-військових. Це сталося після того, як відомство опублікувало фотографію з репетиції до параду на День Незалежності, де курсантки крокують у військовій коробці в туфлях на підборах.

Тоді Міноборони звинуватили у сексизмі, нерівності в ЗСУ та неповазі до жінок-військовослужбовців. Хоча, згідно зі стандартами ЗСУ, туфлі на підборах для жінок є елементом парадно-вихідного одягу, до якого також входить головний убір, спідниця та сорочка – як з довгим, так і з коротким рукавом.

Такий варіант парадної форми офіційно затверджений наказом Міністерства оборони України № 606 від 20 листопада 2017 року.

Але після критики міністр оборони Андрій Таран запевнив, що взуття на параді до Дня Незалежності замінять. Він пообіцяв, що воно буде в рази нижчим, ніж на фото, і схожим на осінні черевики.