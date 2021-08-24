Десантні кораблі, оркестр і винищувачі: в Одесі проходить парад до 30-річчя незалежності

Вранці 24 серпня розпочався військовий парад в Одесі, присвячений 30-річчю незалежності України.

Тисячі одеситів та гостей міста зібралися на набережній в районі пляжу Ланжерон.

На параді в Одесі присутні мер міста Геннадій Труханов, а також командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа та голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

Весь захід супроводжували військові оркестри.

У святковому параді в Одесі до Дня Незалежності взяли участь:

десантний корабель Юрій Олефіренко;

судно розмагнічування Балта;

пошуково-рятувальне судно Олександр Охріменко;

середній розвідувальний корабель Сімферополь;

малий розвідувальний корабель Переяслав;

бронекатери типу Гюрза-М;

патрульні катери.

Окрім цього, до параду приєдналися кораблі Італії, Болгарії, Румунії та Грузії.

Водночас на території Одеського морвокзалу буде демонстрація українського озброєння і військової техніки.