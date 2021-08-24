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Наташа Тарчевська |

Десантні кораблі, оркестр і винищувачі: в Одесі проходить парад до 30-річчя незалежності

Десантні кораблі, оркестр і винищувачі: в Одесі проходить парад до 30-річчя незалежності

Вранці 24 серпня розпочався військовий парад в Одесі, присвячений 30-річчю незалежності України.

Тисячі одеситів та гостей міста зібралися на набережній в районі пляжу Ланжерон.

На параді в Одесі присутні мер міста Геннадій Труханов, а також командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа та голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.

Весь захід супроводжували військові оркестри.

У святковому параді в Одесі до Дня Незалежності взяли участь:

  • десантний корабель Юрій Олефіренко;
  • судно розмагнічування Балта;
  • пошуково-рятувальне судно Олександр Охріменко;
  • середній розвідувальний корабель Сімферополь;
  • малий розвідувальний корабель Переяслав;
  • бронекатери типу Гюрза-М;
  • патрульні катери.

Окрім цього, до параду приєдналися кораблі Італії, Болгарії, Румунії та Грузії.

Водночас на території Одеського морвокзалу буде демонстрація українського озброєння і військової техніки.

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