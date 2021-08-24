Десантні кораблі, оркестр і винищувачі: в Одесі проходить парад до 30-річчя незалежності

Вранці 24 серпня розпочався військовий парад в Одесі, присвячений 30-річчю незалежності України.
Тисячі одеситів та гостей міста зібралися на набережній в районі пляжу Ланжерон.
На параді в Одесі присутні мер міста Геннадій Труханов, а також командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа та голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький.
Весь захід супроводжували військові оркестри.
У святковому параді в Одесі до Дня Незалежності взяли участь:
- десантний корабель Юрій Олефіренко;
- судно розмагнічування Балта;
- пошуково-рятувальне судно Олександр Охріменко;
- середній розвідувальний корабель Сімферополь;
- малий розвідувальний корабель Переяслав;
- бронекатери типу Гюрза-М;
- патрульні катери.
Окрім цього, до параду приєдналися кораблі Італії, Болгарії, Румунії та Грузії.
Водночас на території Одеського морвокзалу буде демонстрація українського озброєння і військової техніки.